بر اساس اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی ساعت کار دستگاههای اجرایی از اول مهر به روال سابق بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بر اساس اعلام خضر کاک درویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ساعت کار دستگاههای اجرایی از اول مهر اعلام شد.
با توجه به تغییر ساعات کاری ادارات بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی در اردیبهشت سال جاری، بدینوسیله ساعات کار اداری کلیه دستگاههای اجرایی، سازمان ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداریها و بانکهای استان از تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۴ به روال سابق اعلام میگردد، ضمنا رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (چهل و چهار ساعت درهفته) برای کلیه دستگاهها الزامی میباشد.
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۵ ظهر
روزهای پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۴ظهر
نظر به بازگشایی مدارس و درخواست شورای ترافیک برای تسهیل تردد شهروندان و در جهت هماهنگی والدین برای تعیین سرویس مدارس، ساعت شروع کار ادارات شهرستان ارومیه از ۱مهر ۱۴۰۴ لغایت ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۸صبح تعیین میگردد.