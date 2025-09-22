پخش زنده
۱۱۰ تن کود پتاس از آغاز امسال در شهرستان فریمان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: به منظور حمایت از تولید و پایداری بخش کشاورزی، میزان ۱۱۰ تن کود کشاورزی پتاس از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه، تأمین و از طریق شبکه کارگزاریها در سطح شهرستان فریمان توزیع شده است.
مهدی ناصری افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شهرستان فریمان با نظارت دقیق بر روند تأمین و توزیع کود، تلاش میکند نهادههای کشاورزی در سریعترین زمان ممکن و به دست بهرهبرداران برسد.