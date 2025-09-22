پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد آلیاژی گفت: صنعت فولاد در شرایط فعلی نزدیک به نقطه سربهسر فعالیت میکند و تداوم این شرایط به صنعت فولاد آسیب میزند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدی در نشست خبری بررسی چالش های صنعت فولاد با اشاره به شرایط دشوار صنعت فولاد کشور اظهار کرد: فولادسازان در حالی شمش فولاد خود را کمتر از ۲۸ هزار تومان میفروشند که هدف اصلی آنها تنها دسترسی به ارز برای رفع نیازهای تولید است.
رئیس هیئتمدیره انجمن فولاد آلیاژی با تأکید بر اینکه فولاد ایران این روزها در آستانه نقطه سربهسر کار میکند، گفت: شرکتهای فولادی در سال گذشته تنها ۲.۵ همت رشد سودآوری داشتهاند، در حالی که بخش بزرگی از برق مصرفی امسال یا از نیروگاههای تجدیدپذیر خودشان تأمین شده یا با قیمتی بیشتر از برق آزاد خریداری شده است. علاوه بر این، محدودیتهای گاز در زمستان موجب شده بهای خرید به بیش از ۸ هزار تومان برسد.
وی افزود: صادرات فولاد امروز نه از سر تمایل، بلکه از سر ناچاری برای تأمین ارز و جلوگیری از معطلی در صفهای بانک مرکزی انجام میشود. این در حالی است که فولاد آلیاژی بهعنوان یکی از ارزشمندترین بخشهای زنجیره، در صنایع کلیدی مانند انرژی هستهای و تولید پیچ و مهره کاربرد دارد.
رئیس هیئتمدیره انجمن فولاد آلیاژی تأکید کرد: باید کل زنجیره فولاد دارای قوانین منسجم و حمایتی باشد و نه فقط بخشی از آن. دولت و مجلس باید تصمیماتی اتخاذ کنند که به سودآوری و پایداری این صنعت بینجامد. بررسیهای ما نشان میدهد هزینه حملونقل در زنجیره به اندازه کل سود فولادسازان است. امروز با دلار ۶۹ هزار تومانی، برق خریداریشده معادل ۸ سنت تمام میشود؛ یعنی انرژی در ایران گرانتر از بسیاری کشورهای منطقه است.