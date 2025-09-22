به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ستوده با قدردانی از تلاش همکاران صدا و سیمای مرکز مهاباد برای پخش برنامه‌های فاخر و مطلوب، نقش صدا و سیما را در تنویر افکار عمومی، آگاهی بخشی و خنثی سازی توطئه‌های عوامل استکبار جهانی بسیار مهم دانست.

نماینده مردم شهرستان مهاباد گفت: بدون شک فعالیت‌های شبانه روزی مجموعه صدا و سیمای مرکز مهاباد در زمینه‌های اطلاع رسانی، عدالت محوری و هویت بخشی، تولید محتوا و... مایه مباهات است و پیشرفت و توسعه زیرساخت‌های این مرکز و تهیه برنامه‌های متنوع و کسب توفیقات و امتیازات بالا در ارزیابی‌ها نشان از خلاقیت، درایت و برنامه ریزی دقیق، پشتکار و تلاش منسجم و جهادی مدیر کل و همکاران این مجموعه است.

عیسی زاده مدیر کل صدا و سیمای مهاباد نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های این مرکز، اقدامات انجام شده برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقاء شاخص‌های رسانه‌ای را تشریح کرد.

وی بهره گیری هنرمندانه از استعداد‌ها و توانمندی‌های افراد مستعد و خلاق و ظرفیت‌های غنی منطقه را از بارزترین خصوصیات برنامه ها‌ی مرکز بیان کرد و افزود: تولید برنامه‌های تأثیرگذار، زمینه‌سازی برای تقویت وحدت و همدلی مردم و مسئولین، توسعه و پیشرفت، هویت محوری و عدالت گستری، ارتقاء‌سطح آگاهی و بینش مخاطبان و جلب رضایت و اعتماد آنان و توجه ویژه به تقویت فرهنگ و ارزش‌های اصیل بومی و محلی از مهمترین اولویت‌های صدا و سیمای مرکز مهاباد است.

مدیر کل مرکز در ادامه از تعامل و همکاری نماینده مردم مهاباد با مجموعه صداوسیمای مهاباد در مسیر پاسخگویی به مطالبات مردم و توسعه این خطه از میهن اسلامی و دستیابی به اهداف عالیه در جهت اعتلا و توسعه پایدار ایران اسلامی قدردانی کرد.