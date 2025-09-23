پخش زنده
پلیس راه گیلان گفت: ۸۰ گروه خودرویی و موتوری پلیس راه، ترافیک محدوده مدارس حاشیه جادهها را در روز اول مهر در استان مدیریت میکنند و این طرح تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: در نخستین روز بازگشایی مدارس و با هدف ارتقای ایمنی تردد و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، بیش از ۸۰ گروه خودرویی و موتوری پلیس راه در محورهای مواصلاتی گیلان، به ویژه اطراف مدارس حاشیه راهها مستقر خواهند شد.
وی افزود: پلیس راه گیلان تا پایان سال تحصیلی با حضور مستمر در این مناطق، امنیت ترافیکی لازم را برای تردد ایمن دانشآموزان فراهم میکند.
رئیس پلیس راه گیلان از رانندگان خواست در ایام بازگشایی مدارس، ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه ویژهای به عابران پیاده، به ویژه دانشآموزان مدارس حاشیه راههای استان داشته باشند.