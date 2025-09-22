معلم نمونه کشوری:
حمایت و تشویق معلمان، عامل کلیدی در تربیت نسلی سالم
معلم نمونه کشوری از اسفرورین گفت: معلمان با ایجاد فضایی حمایتی و تشویقی، میتوانند دانشآموزانی با شخصیت سالم و متعادل تربیت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، زهرا عسگری در گفتوگو با بخش خبری ۲۰، این امر را نتیجه نفوذ عمیق الگوبرداری و تعامل روزمره معلم و دانشآموز دانست.
وی گفت: همه معلمها نمونه هستند، اما مولفههای انتخاب معلم نمونه شامل سابقه خدمت، مدرک تحصیلی، خلاقیت و نوآوری، ساخت ابزارهای آموزشی، کسب مقام در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و قرآنی، و همچنین تألیفات است.
وی افزود: طرح پنجشنبههای شهدایی، سهشنبههای امام زمانی، طرح رفیق شهیدم، برپایی نمایشگاههای دستاوردهای انقلاب و بازارچه صنایع دستی، کارگاههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، کارگاههای آموزش و برنامهریزی تحصیلی و مدیریت زمان، کارگاههای ویژه اولیا و معلمان، و آمادهسازی دانشآموزان برای مسابقات قرآنی، ورزشی و المپیادها از جمله فعالیتهایی است که در حوزه پرورشی انجام میدهم.
خانم عسگری بیان کرد که هر ساله سی و سه دانشآموز در رشته قرآنی (حافظ و قاری) با کمک اولیا و همکاران پرورش میدهد.
خانم عسگری همچنین در خصوص کارهای خیرخواهانه خود توضیح داد که بخشی از هدیه معلم نمونه را صرف امور خیریه و خرید جهیزیه نوعروسان کرده است.