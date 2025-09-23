به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بیش از یک هزار مدرسه با ۵ هزار کلاس درس پذیرای دانش آموزان استان سمنان است .

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز گفت نیروی انسانی مورد نیاز همه مقاطع تحصیلی در این استان تامین شده و هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.

قاسم شریفی افزود: در دوره متوسطه اول و دوم با کمبود معلم مواجه بودیم که با برنامه ریزی‌های انجام شده و بکار گیری مجدد بازنشستگان و اضافه تدریس معلمان شاغل این مشکل هم برای سال تحصیلی جدید برطرف شد.