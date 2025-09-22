اراده ملت ایران، عامل پیروزی در جنگ تحمیلی
فرمانده سپاه استان قزوین، در تشریح دلایل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی، اراده، ایمان و ابتکار ملت ایران را عامل اصلی برتری بر دشمن، حتی در شرایط کمبود تجهیزات نظامی دانست.
، سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین، در تشریح وضعیت داخلی ایران در ابتدای جنگ تحمیلی اظهار داشت: کشور ما در آن زمان، کشوری تازه انقلاب کرده بود. دشمن با طمع به این وضعیت داخلی به ما حمله کرد.
وی با اشاره به مولفههای قدرت در جنگ، به کلیشهای بودن تمرکز صرف بر تسلیحات نظامی اشاره کرد و افزود: در محاسبه قدرت طرفین در جنگ، علاوه بر آمادگی نیروهای مسلح، مهارت به کارگیری، امکانات و تعداد تجهیزات، یک مولفه حیاتی دیگر نیز وجود دارد که ما پرچمدار آن بودیم و آن عوامل غیرفیزیکی جنگ است.
فرمانده سپاه استان، عامل اصلی این پیروزی را اراده ملت دانست و توضیح داد: در سال اول جنگ، ما تنها توانستیم در برخی جاها جلو پیشروی دشمن را بگیریم و در برخی دیگر جنگ و گریز انجام دهیم تا جای خودمان را پیدا کنیم. اما خیلی زود توانستیم این اراده نهفته ملت ایران را توسط فرزندان این ملت، تحمیل کنیم.
وی به نقش شهید حسن باقری در خلق و ابتکار جنگ اشاره کرد و گفت: با این توان، نقطه قوت دشمن که ترس از جنگ شب بود را شناختیم و نقطه ضعف خودمان را نیز فهمیدیم. ما از این حصار شب به سراغشان رفتیم که منجر به عملیاتهای موفقی، چون طریقالقدس، فتحالمبین و بیتالمقدس شد.
سردار رفیعی آتانی با تأکید بر اینکه صاحبان اراده، صاحبان فکر و صاحبان افکار روشن برنده هستند، اظهار داشت: ما از همه این مولفههای غیرفیزیکی جنگ برخوردار بودیم و طرف مقابل نداشت.
وی اضافه کرد که دشمن با همان اهداف گذشته، دوباره به سراغ ایران آمده است، اما ملت ایران با همان اتحاد و باور، آماده دفاع خواهد بود.
جنگ تحمیلی با هدف تجزیه ایران و سرنگونی نظام انجام شد
فرمانده سپاه استان به دلایل آغاز جنگ تحمیلی از سوی صدام و رژیم بعث عراق پرداخت و بیان داشت: ملت عراق و کشور عراق برای ما عزیز هستند، اما دیکتاتوری حاکم بر آنجا، این جنگ را با سرکردگی آمریکا علیه ما آغاز کرد.
وی انگیزه اصلی دشمن را فراتر از اختلافات مرزی اظهار داشت: هدف واقعی دشمن، ایران ضعیف، ایران تجزیه شده و سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.
فرمانده سپاه استان در ادامه، دستاوردهای بزرگ ملت ایران در دوران دفاع مقدس را برشمرد و گفت: ملت بزرگ ایران توانست در هر سه هدف دشمن را ناکام بگذارد؛ ایران ضعیف نشد بلکه توسط نیروی مسلح قدرتمند خود، قدرتمندتر شد؛ یک وجب از خاکش هم به کسی نداد و تجزیه نشد؛ و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز نه تنها سقوط نکرد، بلکه جهش پیدا کرد.
سردار رفیعی آتانی، دلایل موفقیت و پیروزی ملت ایران را در مبانی و هویت ملی و دینی آنان دانست و بیان کرد: این مردم با باورهای دینی خود، با اطاعت از رهبری و با به میدان آوردن همه ظرفیتها، گفتند که از ایران اسلامی دفاع خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه دلایل دشمنی دشمنان هرگز تغییر نکرده است، افزود: دشمنان امروز ما، چه رژیم صهیونیستی و چه آمریکاییها، دوباره همان اهداف گذشته یعنی ایران ضعیف، تجزیه ایران و سقوط نظام جمهوری اسلامی را سرلوحه کار خود قرار دادهاند.
سردار رفیعی آتانی با تأکید بر اتحاد، باورها و رهبری جامعه، خاطرنشان کرد: دشمنان احمق، تجربه شکست خود را دارند و دوباره به سراغ ما میآیند. این دستاورد عظیم دفاع مقدس است که ما هر بار با همان نسخه قدرتمند خودمان به سراغ آنان خواهیم رفت.
خطای محاسباتی دشمن؛ اراده ملت ایران، عامل شکست طرحهای تجزیه و سازش
فرمانده سپاه استان، در تحلیل چرایی شکست دشمن در دستیابی به اهدافش در جنگ تحمیلی، ابتدا به خطای محاسباتی دشمن اشاره کرد و بیان داشت: دشمن ما، یعنی آمریکاییها، جنگ بلد هستند، اما در مورد ملت ایران دچار خطای محاسباتی شدند. آنان به برخی ترورهای اول انقلاب، ناآرامیهای داخلی مانند حوادث آمل، گنبد، خوزستان، کردستان، پاوه و مریوان دلخوش کرده بودند و تصور میکردند میتوانند ایران را در نقطه ضعف به سازش بکشانند.
وی با اشاره به اینکه این تصور، اشتباه اول دشمن بود، افزود: ملت ایران در پای اعمال اراده و غیرتش سنگ تمام گذاشت و اجازه نداد چنین اتفاقی بیفتد. دومین خطای دشمن این بود که ایران قوی را نمیخواستند؛ آنها به دنبال ایران ضعیفی بودند که همیشه از آنها بترسد. این تصور نیز با پیروزی ایران در جنگ، نقش بر آب شد.
سردار رفیعی آتانی به نقل از سپهبد شهید پاسدار غلامعلی رشید، گفت: ما در جنگ، جنگیدن را یاد گرفتیم و فهمیدیم که با این دشمن چگونه باید برخورد کنیم. اگرچه در ابتدا سابقه جنگیدن نداشتیم و بخشی از نیروها نیز تازهوارد بودند، اما خیلی زود نقشه دشمن را درک کردیم.
فرمانده سپاه استان، عامل بعدی در عدم دستیابی دشمن به اهدافش را، درک عمیق ملت ایران از عمق استراتژیک دشمن دانست و گفت: ما در شناخت دشمن اشتباه نکردیم. از روز اول، صدام را در جلوی چشم خود نمیدیدیم و امروز نیز این نیروهای کوچک را در کشور خود نمیبینیم.
وی به دخالت مستقیم آمریکا در جنگ اشاره کرد و یادآور شد: آمریکاییها نه تنها حمایت پنهان، بلکه حمایت آشکار خود را از صدام در تجهیزات و امکانات دریایی و هوایی نشان دادند تا نیروی دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.
حماسه دفاع مقدس؛ اراده ملت ایران، ریشه در عاشورا و فداکاری مادران
سردار رفیعی آتانی در تبیین مفهوم حماسه دفاع مقدس، این واژه را جلوهای درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: جنس کار ما در دفاع مقدس، جنس ملت ایران بود؛ ملتی که با فداکاری و از خودگذشتگی به میدان آمد و فرزندانش را نیز با همین روحیه راهی نبرد کرد.
فرمانده سپاه استان، عقبه رزمندگان را شامل مادران شهدا، همسران شهدا، خواهران شهدا، برادران شهدا، جانبازان و رزمندگان دانست و تصریح کرد: اینجا است که حماسه معنا پیدا میکند.
وی در ادامه به خاطرهای از مادر یک شهید اشاره کرد: مادر شهیدی که محضر امام (ره) شرفیاب شد، عکس فرزندانش را به امام نشان داد. وقتی امام (ره) گریه کرد، مادر به سرعت عکسها را در چادرش پنهان کرد و گفت: من این بچههایم را دادم که اشک تو را نبینم. این نمونهای از حماسه است که در هیچ جای دنیا و در هیچ جنگی دیده نمیشود.
سردار رفیعی آتانی، تربیتیافتگی ملت ایران را برگرفته از «نیمروز عاشورا» دانست و تأکید کرد: ما تربیتیافتگان مادرانی هستیم که در اوج عاطفه و احساس، توانستیم از تمام حیثیت خود دفاع کنیم.
وی گفت: این مسئله ما را به درک عمیقتری از توان و اراده ملت ایران در دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی میرساند.
دفاع مقدس و عاشورا، دو هنر امام خمینی (ره) که هویت ملی جوانان را بازگرداند
سردار رفیعی آتانی، انسجام شکل گرفته در دوران جنگ اخیر را، شکلی نوین و قویتر از «همافزایی» دانست که ریشه در دفاع مقدس دارد.
وی با اشاره به دستاوردهای این جنگ، به بازگشت جوانان به هویت ملی خود اشاره کرد و این موضوع را از تعابیر مقام معظم رهبری دانست.
فرمانده سپاه استان گفت: در شرایطی که اینترنت، فضای مجازی، جنگ رسانهای و تهاجم فرهنگی، جوانان را در جغرافیایی غیر از ایران مشغول کرده بود، در جنگ اخیر، آن جوانان به هویت و ملیت خود بازگشتند.
وی این اتفاق را نتیجه «فرهنگ مقدس» و «روح بلند حاج قاسم سلیمانی» دانست.
سردار رفیعی آتانی، دو هنر بزرگ امام خمینی (ره) را چنین توصیف کرد: هنر اول امام این بود که ایران و ملت ایران را به خدمت اسلام گرفت و جمهوری اسلامی را پیروز کرد. هنر دوم امام این بود که وقتی به این ملت حمله شد، تربیتیافتگان محرم و صفر و عاشورا را برای حفاظت از ایران آورد.
وی با اشاره به اینکه این الگو دقیقاً در جنگ اخیر نیز تکرار شد، بیان داشت: مقام معظم رهبری این دو هنر را، حتی در سکوتترین و کمواژهترین سخنرانی خود، با زبان بدنشان به نمایش گذاشتند.
وی به صحنهای در حسینیه امام خمینی (ره) اشاره کرد که رهبر معظم انقلاب، با اشاره به محمود کریمی، این پیام را منتقل کردند که اگر ایران بخواهد، باید از تمام ظرفیت معنوی عاشورا و حسینیه بهره برد.
سردار رفیعی آتانی تأکید کرد: همچنان که در هشت سال دفاع مقدس، امام عزیز، تمام تربیتیافتگان فرهنگ عاشورا را به کمک ایران آوردند، امروز نیز با فرهنگ غنی عاشورا و با اعتقاداتمان به سراغ ایران میآییم. وی افزود: ایران شانیت این را دارد و واقعاً متفاوت است. اگر ایرانی هستی، باید بدانی که مقام معظم رهبری، ایرانیترین ایرانی تاریخ ایران بودند. ایشان ایران را از چنگال استکبار و بردگی نجات دادند، آن هم با مبانی دینی و فرهنگ عاشورا.
«نترسیدن»؛ کلید پیروزی جوانان ایران در دفاع مقدس و جنگ اخیر
سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان قزوین، با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب و فرمایشات مقام معظم رهبری، «نترسیدن» را عامل اصلی پیروزی جوانان ایران در دفاع مقدس و جنگ اخیر دانست.
وی تأکید کرد که تجربه «له کردن آمریکاییها» که در دفاع مقدس کسب شد، به جوانان نسل دوم انقلاب این جسارت را بخشیده تا در برابر تهدیدات ایستادگی کرده و پیروز شوند.
سردار رفیعی آتانی، در توضیح سخنان خود، به بیانیه گام دوم انقلاب و فرمایشات مقام معظم رهبری استناد کرد و گفت: آقا در بیانیه گام دوم فرمودند که قلههای پیش رو، قابل دسترسی هستند.
وی با اشاره به تفاوت تجربه نسل جوان امروز با نسل دهه شصت، بیان داشت: جوانان دهه شصت اگر میگفتند آمریکا هیچ غلطی نمیکند، تجربهای در این زمینه نداشتند؛ اما ما در دفاع مقدس دریافتیم که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
سردار رفیعی آتانی، تجربه له کردن آمریکاییها را که در دفاع مقدس به دست آمده بود، عامل موفقیت در جنگ اخیر دانست و اظهار داشت: اگر این تجربه را نداشتیم، دستمان بسته میشد و کار سخت میشد.
وی جمله ماندگار «نترسید، نترسانید» را کلید پیروزی در هر دو مقطع دانست و توضیح داد: ملت اگر بترسد، آمریکایی یقه شما را میگیرد و رها نمیکند. اما اگر نترسید، یقه آنها را میگیریم، رهایشان نمیکنیم و بیچارهشان میکنیم.