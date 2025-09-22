فرمانده سپاه استان قزوین، در تشریح دلایل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی، اراده، ایمان و ابتکار ملت ایران را عامل اصلی برتری بر دشمن، حتی در شرایط کمبود تجهیزات نظامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین، در تشریح وضعیت داخلی ایران در ابتدای جنگ تحمیلی اظهار داشت: کشور ما در آن زمان، کشوری تازه انقلاب کرده بود. دشمن با طمع به این وضعیت داخلی به ما حمله کرد.

وی با اشاره به مولفه‌های قدرت در جنگ، به کلیشه‌ای بودن تمرکز صرف بر تسلیحات نظامی اشاره کرد و افزود: در محاسبه قدرت طرفین در جنگ، علاوه بر آمادگی نیرو‌های مسلح، مهارت به کارگیری، امکانات و تعداد تجهیزات، یک مولفه حیاتی دیگر نیز وجود دارد که ما پرچمدار آن بودیم و آن عوامل غیرفیزیکی جنگ است.

فرمانده سپاه استان، عامل اصلی این پیروزی را اراده ملت دانست و توضیح داد: در سال اول جنگ، ما تنها توانستیم در برخی جا‌ها جلو پیشروی دشمن را بگیریم و در برخی دیگر جنگ و گریز انجام دهیم تا جای خودمان را پیدا کنیم. اما خیلی زود توانستیم این اراده نهفته ملت ایران را توسط فرزندان این ملت، تحمیل کنیم.

وی به نقش شهید حسن باقری در خلق و ابتکار جنگ اشاره کرد و گفت: با این توان، نقطه قوت دشمن که ترس از جنگ شب بود را شناختیم و نقطه ضعف خودمان را نیز فهمیدیم. ما از این حصار شب به سراغشان رفتیم که منجر به عملیات‌های موفقی، چون طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس شد.

سردار رفیعی آتانی با تأکید بر اینکه صاحبان اراده، صاحبان فکر و صاحبان افکار روشن برنده هستند، اظهار داشت: ما از همه این مولفه‌های غیرفیزیکی جنگ برخوردار بودیم و طرف مقابل نداشت.

وی اضافه کرد که دشمن با همان اهداف گذشته، دوباره به سراغ ایران آمده است، اما ملت ایران با همان اتحاد و باور، آماده دفاع خواهد بود.

جنگ تحمیلی با هدف تجزیه ایران و سرنگونی نظام انجام شد

فرمانده سپاه استان به دلایل آغاز جنگ تحمیلی از سوی صدام و رژیم بعث عراق پرداخت و بیان داشت: ملت عراق و کشور عراق برای ما عزیز هستند، اما دیکتاتوری حاکم بر آنجا، این جنگ را با سرکردگی آمریکا علیه ما آغاز کرد.

وی انگیزه اصلی دشمن را فراتر از اختلافات مرزی اظهار داشت: هدف واقعی دشمن، ایران ضعیف، ایران تجزیه شده و سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

فرمانده سپاه استان در ادامه، دستاورد‌های بزرگ ملت ایران در دوران دفاع مقدس را برشمرد و گفت: ملت بزرگ ایران توانست در هر سه هدف دشمن را ناکام بگذارد؛ ایران ضعیف نشد بلکه توسط نیروی مسلح قدرتمند خود، قدرتمندتر شد؛ یک وجب از خاکش هم به کسی نداد و تجزیه نشد؛ و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز نه تنها سقوط نکرد، بلکه جهش پیدا کرد.

سردار رفیعی آتانی، دلایل موفقیت و پیروزی ملت ایران را در مبانی و هویت ملی و دینی آنان دانست و بیان کرد: این مردم با باور‌های دینی خود، با اطاعت از رهبری و با به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها، گفتند که از ایران اسلامی دفاع خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه دلایل دشمنی دشمنان هرگز تغییر نکرده است، افزود: دشمنان امروز ما، چه رژیم صهیونیستی و چه آمریکایی‌ها، دوباره همان اهداف گذشته یعنی ایران ضعیف، تجزیه ایران و سقوط نظام جمهوری اسلامی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

سردار رفیعی آتانی با تأکید بر اتحاد، باور‌ها و رهبری جامعه، خاطرنشان کرد: دشمنان احمق، تجربه شکست خود را دارند و دوباره به سراغ ما می‌آیند. این دستاورد عظیم دفاع مقدس است که ما هر بار با همان نسخه قدرتمند خودمان به سراغ آنان خواهیم رفت.