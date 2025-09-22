پخش زنده
استان گیلان در سختترین روزهای جنگ تحمیلی با اعزام جوانان غیورش به جبهههای جنگ، سهم خود را در دفاع از مرزهای کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی به خوبی ایفا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استان گیلان ، دیاری که نه تنها به خاطر طبیعت بینظیرش شناخته شده است، بلکه در دوران دفاع مقدس هم سرشار از حماسه و مقاومت بود.
جوانان این خطه با دلهایی پر از ایمان و غیرت، در سختترین شرایط به دفاع از وطن پرداختند و امروز به عنوان پیشکسوتانی گرانقدر، الگویی از صبر، استقامت و وحدت ملی به شمار میآیند.