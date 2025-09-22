اعتراض به دهک بندی یارانه، گلایه شهروند خبرنگار ما شد

به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بسیاری از خانوارهای ایرانی با مشکلاتی در دریافت یارانه‌ها روبه‌رو شده‌اند. تعدادی از افراد یارانه‌شان قطع شده، برخی به دهک‌های بالاتر منتقل شده‌اند و بعضی هم با وجود شرایط مالی سخت، هنوز مشمول دریافت یارانه نشده‌اند. دولت برای رسیدگی به این نارضایتی‌ها و بازبینی وضعیت دهک‌بندی یارانه‌ها، سامانه جدید اعتراض به دهک‌بندی یارانه را راه‌اندازی کرده است.

این سامانه فرصتی است برای آن دسته از سرپرستان خانوار که معتقدند دهک‌بندی آن‌ها اشتباه انجام شده و حق دریافت یارانه نقدی یا کالابرگ را دارند. اگر احساس می‌کنید اطلاعات مالی، درآمدی یا دارایی شما به درستی بررسی نشده، حالا می‌توانید به راحتی درخواست بازبینی بدهید.

متن پیام شهروند خبرنگارما:

سلام وقتتون بخیر

اطلاعات دهک بندی خانوار آخرین بار شش ماهه اول ۱۴۰۳ بروز رسانی شده و یک سال هست که به روز نشده بنده ماشین داشتم که یک سال پیش فروخته شده و تعویض پلاک شده ولی هنوز اطلاعاتش جزء دهک خانوار بنده هست واین موضوع باعث شده که سبد کالا در سه مرحله گذشته تعلق نگرفته و حق من و خانواده ام ضایع شده ، قطعا افراد این چنینی زیاد هستند لطفا پیگیری کنید