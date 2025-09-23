پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای مسکن با تاکیر بر اجرای اولویت های طرح مسکن استیجاری ، تسریع در اجرای این سیاست با هدف حمایت ویژه از دهکهای کمدرآمد و کارگران را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر اجرای سریع و دقیق طرح مسکن استیجاری، هشت اولویت مهم را برای تسهیل و تسریع اجرای این طرح اعلام کرد.
خانم فرزانه صاق در این جلسه که با حضور معاونان وزارت راه، مدیران سازمانهای مسکن و بنیاد مسکن برگزار شد، خواستار تخلیه سریع خانههای سازمانی بزرگمتراژ شد تا از ظرفیت آنها برای تأمین مسکن استیجاری دهکهای کمدرآمد استفاده شود. همچنین، وزیر بر ضرورت تعیین اجارهبها بر اساس توان مالی مستاجران و تمرکز اجرای طرح بر دهکهای یک تا سه درآمدی تأکید کرد.
وی بر عرضه واحدهای کوچک و متوسط متناسب با استطاعت خانوارها و حفظ کیفیت سکونت آنها تأکید داشت و خواستار اعمال کنترلهای دقیق برای پیشبرد هدفهای تعیین شده شد. وی همچنین استفاده از ظرفیت اراضی دستگاههای دولتی، وزارت علوم و شهرداریها را برای ساخت مسکن اجارهای کارکنان، دانشجویان و نخبگان مهم دانست و خواستار همکاری انبوهسازان شد.
وزیر راه و شهرسازی بر شناسایی دقیق متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد و از معاونت مسکن خواست تا با دقت نظر کامل نسبت به دستورالعملها عمل کنند. همچنین، صادق اجرای سیاست تامین مسکن کارگران را از برنامههای مهم وزارتخانه دانست و بر پیگیری جدی آن تأکید کرد.
در این جلسه برنامههای مدیریتی و هماهنگی بین دستگاهها برای اجرای طرح مسکن استیجاری به بحث گذاشته شد تا بتواند گامی مؤثر در بهبود بازار اجاره و رفاه مستاجران کمدرآمد باشد.