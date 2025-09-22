به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: گونه‌های انحصاری مرتعی مانند کلوس، مرزه بختیاری و بابونه کلاری ارزش اکولوژیکی استان را چندین برابر کرده‌اند.

اصغر احمدی افزود: جنگل‌های استان نیز حدود ۳۲۸ هزار هکتار را پوشش می‌دهند که مهم‌ترین رویشگاه گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) است.

به گفته وی: عرصه‌های طبیعی استان بخش عمده‌ای از مساحت چهارمحال را دربرمی‌گیرند و مراتع با پوشش تقریبی یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار، کارکرد‌هایی مانند تأمین آب، تولید علوفه، ترسیب کربن، تولید عسل و گیاهان دارویی دارند.