پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: هفته دفاع مقدس نماد اقتدار ایران اسلامی در دفاع از دستاوردها، آرمانها و اهداف اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد استان به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه کشور ما هیچگاه جنگطلب نبوده است، گفت: قدرت همبستگی و اتحاد مردم، سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان است.
وی با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس با تکیه بر جوانان، ایمان و توانایی داخلی پیروز شدیم، گفت: امروز هم همان مردم و ایمان، رمز موفقیت ما هستند و باید از نظر نظامی، اقتصادی، فرهنگی و دینی خود را قدرتمند کنیم و در برابر دشمنان و استکبار مقاوم بایستیم.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی در ادامه، دفاع مقدس را گنجینهای ارزشمند و عبرتآموز دانست و گفت: این دوران میتواند سبک زندگی امروز ما را بسازد و نسل جوان را با مبانی دفاع مقدس آشنا کند تا به سعادت دست یابند.
سرهنگ مهدی الهیراد افزود: دوران دفاع مقدس در کشور مظلوم مانده و دشمن نیز ارزش این فرهنگ را بیشتر درک کرده و تلاش دارد آن را از نسل جوان پنهان کند.