یک فوتی و ۲ مصدوم در پی انفجار گاز
ترکیدگی کپسول گاز در امیرآباد دشتروم، یک فوتی و دو مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان گفت: در ساعت ۱۶:۲۰ امروز دوشنبه ۳۱ شهریور، حادثه انفجار (احتمالاً ناشی از نشتی گاز) در منطقه امیرآباد دشتروم به وقوع پیوست.
پرویز غفارفرد افزود: در این حادثه دو نفر مصدوم و یک نفر نیز متأسفانه جان خود را از دست داد. عملیات رهاسازی پیکر فرد فوتشده از زیر آوار توسط تیم هلال احمر انجام شد.
وی ادامه داد: ماموریت امدادرسانی توسط کدهای عملیاتی ۷۴۵، ۷۳۶ و ۷۰۳ اورژانس ۱۱۵ پوشش داده شد.