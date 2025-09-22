به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست جهاد کشاورزی لردگان گفت: در این طرح ۲۲۳ سرویس آبرسانی با حجم ۱۰ هزار لیتری انجام پذیرفت که جمعاً ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار لیتر آب از محل‌های تعیین شده به باغات حمل شد.

اسلام نادری با اشاره به اینکه سطح باغات شهرستان لردگان یک هزار و ۲۸۰ هکتار است، افزود: نزدیک به پنجاه درصد از این سطح این باغات از طریق تانکر آبرسانی شد.

به گفته وی: شهرستان لردگان در اجرای این طرح پیشتاز است.