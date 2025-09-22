پخش زنده
یادواره نونهال شهید امیرعلی فلاح به همراه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه لرستان و سرداران شهید، با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی در روستای چنار راز باشی بیرانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امیرعلی فلاح، نوجوانی بود که در جریان جنگ تحمیلی و بر اثر اصابت بقایای موشکهای بهجا مانده از آن دوران مجروح و به خیل شهیدان پیوست.
در این یادواره خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.
همچنین حاضران با حضور بر مزار شهید امیرعلی فلاح و اهدای شاخه گل، با آرمانهای شهیدان تجدید میثاق کردند.