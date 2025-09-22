پخش زنده
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان گفت: از فردا اول مهر تا پایان مهر ساعت کاری اداره ادارهها و دستگاههای دولتی در هرمزگان از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ و ۱۵ دقیقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد رضا پاکروان افزود: به دلیل تداوم گرمای هوا در استان و مدیریت مصرف بهینه انرژی دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی مناسب، کمبود ساعت کاری موظفی را با استفاده از دورکاری جبران کنند.
وی گفت: دستگاههای خدمت رسان مانند مراکز درمانی و انتظامی به طور عادی ارائه خدمت میکنند.
ساعت کاری بانکهای استان نیز از سوی کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اعلام خواهد شد.