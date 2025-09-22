پخش زنده
با توجه به وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم فعالیت ادارات و مدارس ۶ شهرستان خوزستان فردا با دو ساعت تاخیر آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به وقوع حریق در بخش عراقی تالاب و انتشار دود ناشی از آن در نیمه غربی استان، فعالیت ادارات، مدارس و دستگاههای دولتی در روز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستانهای هویزه، دشتآزادگان، حمیدیه، اهواز، باوی و کارون با دو ساعت تاخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.
محمد جواد اشرفی افزود: دستگاههای بهداشتی، امدادی و خدماترسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.همچنین نحوه فعالیت بانکها مطابق با تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: از شهروندان عزیز تقاضا میشود برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.