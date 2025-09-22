پخش زنده
نمایندگان آذربایجان شرقی مقابل نمایندگان مشهد در لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور ۶ امتیاز کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،روز چهارم لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور در سیرجان و اصفهان با برگزاری ۶ بازی پیگیری شد که طی آن ۲ پیروزی و ۱ شکست حاصل کار نمایندگان آذربایجان شرقی بود.
در گروه اول این مسابقات تیم فولاد ناب تبریز موفق شد با حساب ۵-۰ استعدادهای درخشان مشهد را شکست دهد و با ۱۰ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول قرار گرفت.
در دیگر دیدار سپاهان نوین اصفهان ۶-۲ شهدای گمنام مراغه را شکست داد.
در گروه دوم این مسابقات نیز مس سونگون در بازی نزدیک و دیدنی با حساب ۵-۴ فرش آرا مشهد را شکست داد و با ۵ امتیاز در جایگاه چهارم گروه خود ایستاد.
مسابقات لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور با شرکت ۱۲ تیم در دو گروه برگزار میشود و از هر گروه دو تیم جمعا ۴ تیم به مرحله نهایی صعود خواهند کرد.