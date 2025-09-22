به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،روز چهارم لیگ برتر فوتسال امید‌های کشور در سیرجان و اصفهان با برگزاری ۶ بازی پیگیری شد که طی آن ۲ پیروزی و ۱ شکست حاصل کار نمایندگان آذربایجان شرقی بود.

در گروه اول این مسابقات تیم فولاد ناب تبریز موفق شد با حساب ۵-۰ استعداد‌های درخشان مشهد را شکست دهد و با ۱۰ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول قرار گرفت.

در دیگر دیدار سپاهان نوین اصفهان ۶-۲ شهدای گمنام مراغه را شکست داد.

در گروه دوم این مسابقات نیز مس سونگون در بازی نزدیک و دیدنی با حساب ۵-۴ فرش آرا مشهد را شکست داد و با ۵ امتیاز در جایگاه چهارم گروه خود ایستاد.

مسابقات لیگ برتر فوتسال امید‌های کشور با شرکت ۱۲ تیم در دو گروه برگزار می‌شود و از هر گروه دو تیم جمعا ۴ تیم به مرحله نهایی صعود خواهند کرد.