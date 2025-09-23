پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ئیس قوه قضائیه از مجاهدتها و تلاشهای بخشهایی که برای معیشت و امنیت مردم تلاش میکنند و به مقابله با مسائل ضدفرهنگی اهتمام دارند قدردانی کرد.
رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: ایستادگی و انسجام مردم در مقابل دشمن، معنای دیگری از دکترین دفاع و مقابله با ستمکاران را خلق کرد.