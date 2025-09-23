به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس باحضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری از افتتاح ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه نوساز در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: علاوه بر این مدارس تعداد زیادی هم در دست ساخت است.

وی گفت: همکاران ما برای چاپ کتاب های درسی ، شبانه روز با ۳ شیفت کاری تمام تلاش خود را بکار بستند تا حدود ۱۶۰ میلیون کتاب چاپ شود که از این تعداد تاکنون حدود ۱۵۸ میلیون جلد به دست دانش‌آموزان رسیده و بقیه نیز به دست آن‌ها خواهد رسید.

کاظمی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ گاه کلاس بدون معلم نداشته‌ایم، گفت: همواره با کمبود معلم مواجه بوده‌ایم اما هیچ کلاسی بدون معلم نمانده است. هر سال حدود ۶۰ هزار معلم بازنشسته می‌شوند که از این تعداد ۲۰ هزار نفر از گردونه فعالیت آموزشی خارج می شوند و ۴۰ هزار نفر به خدمت خود ادامه می‌دهند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: باتوجه به تدابیری که اتخاذ شده است و جذب معلمان جدید ، امسال مشکل کمبود معلم کمتر خواهد شد.

وی همچنین از به‌روز‌رسانی پرداخت مطالبات معلمان خبر داد و گفت: سال گذشته را تقریبا بدون بدهی مالی به معلمان پشت سر گذاشتیم.

کاظمی با بیان اینکه کتاب‌های جدید اول ابتدایی به صورت آزمایشی در ۸ مدرسه تهران توزیع شده است تاکید کرد: امسال برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با اولویت مناطق محروم شیر توزیع می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش از برخورد با مدیران مدارس غیردولتی که اقدام به دریافت شهریه‌های غیر متعارف می‌کنند خبر داد و گفت: البته شهریه‌هایی که برخی از مدارس غیردولتی دریافت می‌کنند کفاف اداره این مدارس را نمی‌دهد.

وی با اشاره به کمک بنیاد مستضعفان برای حذف مدارس سنگی، افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) هم برای حذف هزار کلاس درس کانکسی با حداقل ۱۰ دانش آموز و تبدیل به کلاس درس پای کار آمد.

بگفته آقای کاظمی ، در حوزه تجهیز مدارس هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته تا ابزار و تجهیزات فناور محور برای همه دانش آموزان در دسترس باشد.

کاظمی با اشاره به اینکه توجه به نیاز دانش آموزان بویژه فضا‌های ورزشی در دستور کار مسئولان این وزارتخانه قرار گرفته است. بگفته آقای کاظمی، در سال تحصیلی جدید، سرانه فضای ورزشی مدارس افزیش قابل توجه‌ای یافته است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در کنار برنامه‌های پرورشی، برنامه‌های ورزشی مانند المپیاد‌های درون مدرسه‌ای و مسابقات ورزشی بین مدارس هم طراحی و اجرا و ۲هزار و ۶۸۰ فضای ورزشی ساخته خواهد شد که تاکنون حدود ۲۰۰۰ فضا افتتاح شده و به بهره‌برداری رسیده و از این تعداد فضای ورزشی ، حدود هزار و ۶۰۰ فضا چمن مصنوعی است.

آقای کاظمی در پایان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: انتقال حقیقت به نسل آینده از وظایف اصلی ما است، چرا که این نسل را رسانه‌های دشمن هدف قرار گرفته است. در این راستا سه ویژه‌نامه و ۲۰ بسته محتوایی در قالب پوستر و محصولات دیجیتال برای دانش‌آموزان تهیه و جشنواره‌هایی نیز برگزار شده است.