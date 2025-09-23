رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، گفت: ۱۷ میلیون دانش آموز در ۱۰۸ هزار مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا منادی با اشاره به طرح مهر آموزش و پرورش، گفت: براساس گزارش وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس، این طرح با هدف بازگشایی مدارس از ۵ ماه قبل برنامه ریزی شده و در سراسر کشور اجرا شد.

او افزود: امسال در حدود یک میلیون معلم در مدارس مشغول آموزش دانش آموزان هستند.

علیرضا منادی با اشاره به پیگیری مجلس در حوزه آموزش دانشجویان و دانش آموزان، گفت: امسال سازماندهی خوبی برای معلمان انجام شده است تا سال تحصیلی با کمترین مسئله آغاز شود.