مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام از ثبت ۹۸۳ اثر تاریخی و فرهنگی در استان ایلام خبر داد و این امر را نشان‌دهنده اهمیت و غنای میراث این استان در سطح ملی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرزاد شریفی اظهار کرد: آثار تاریخی و فرهنگی ثبت شده، شامل بناها، محوطه‌های باستانی، تپه‌های تاریخی و همچنین آیین‌ها و هنر‌های سنتی مردمان ایلام است که نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و انتقال دانش تاریخی به نسل‌های آینده ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از این سرمایه‌های ملی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، برنامه‌های متعددی را در زمینه مرمت، حفاظت و بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این آثار اجرا می‌کند.

شریفی اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌ها، آموزش عمومی، اطلاع‌رسانی و مشارکت جامعه محلی از مهم‌ترین راهکار‌های ما برای صیانت از این ظرفیت‌ها است.