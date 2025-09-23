ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها از امروز اول مهرماه اعلام شد .

بازگشت ساعت کاری ادارات خراسان شمالی به روال قبل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی گفت: ساعت شروع به کار واحد‌های نظامی و امنیتی ۶:۳۰ صبح و واحد‌های صنعتی ساعت ۷:۰۰ آغاز به کار می‌کنند و همچنین ساعت کاری ادارات استانی مانند گذشته از ساعت ۷:۰۰ است.

فرجی افزود: مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و مدارس ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ شروع به کار می‌کنند و درب مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از آغاز کلاس‌ها باز باشد.

وی همچنین تاکید کرد: ساعت آغاز به کار بانک‌ها ۷:۳۰ خواهد بود و کارمندان باید ساعت ۷:۰۰ در محل کار حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

پنج شنبه‌ها نیز طبق روال کاری خواهد بود