رئیس جمهور ترکیه به رسمیت شناختن فلسطین را احترام به صدای عدالت دانست.

اردوغان: به رسمیت شناختن فلسطین احترام به صدای عدالت است

اردوغان: به رسمیت شناختن فلسطین احترام به صدای عدالت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در کنفرانس «راه‌حل دو دولتی» گفت: به همه کشور‌هایی که قصد به رسمیت شناختن کشور فلسطین را دارند، تبریک می‌گویم، چرا که به صدای عدالت احترام گذاشتند.

وی افزود: رنج انسانی در نوار غزه در حال افزایش است و حملات ادامه دارد، دولت نتانیاهو هدفش این است که تشکیل یک دولت فلسطینی را غیرممکن کند، اما صدای فلسطین به یک مسئله جهانی تبدیل شده است.

اردوغان اضافه کرد: دولت نتانیاهو در حال نسل‌کشی علیه همسایگانش است و ایستادگی در برابر سرکوب اسرائیل یک مسئولیت اخلاقی است.

وی تصریح کرد: اسرائیل در صدد نابودی راه‌حل دو دولتی است. تل آویو به دنبال نا امنی در منطقه است، باید آتش بس برقرار و نیرو‌های اسرائیلی از نوار غزه خارج شوند.

کنفرانس «راه‌حل دو دولتی» به میزبانی فرانسه و عربستان و با حضور ده‌ها نفر از رهبران کشور‌های جهان، برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، در نیویورک دوشنبه شب به وقت تهران آغاز به کار کرد.

هدف این نشست، جلب حمایت برای راه‌حل دو دولتی است و انتظار می‌رود که چندین کشور به طور رسمی، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند؛ اقدامی که می‌تواند واکنش‌های تندی را از سوی اسرائیل و آمریکا به دنبال داشته باشد.

این کنفرانس با سخنرانی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه آغاز به کار کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه محور گفت و گوی خود را با ترامپ تشریح کرد.

اردوغان در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس نیوز گفت: در نشست خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره قرارداد خرید جنگنده‌های اف -۳۵ مذاکره خواهم کرد.

آنچه در غزه رخ می‌دهد، تنها می‌تواند به عنوان نسل‌کشی از آن تعبیر شود و نتانیاهو همان کسی است که دست به آن می‌زند.