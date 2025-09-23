به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عراقچی در دیدار‌های خود با محی الدین احمد سالم، وزیر خارجه سودان، سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان و بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر به بررسی آخرین تحولات منطقه و جهان پرداخت.

گفت‌و‌گو و رایزنی با وزیر امور خارجه سودان

در این دیدار، در خصوص روابط دوجانبه ایران-سودان و اهمیت گسترش روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور از جمله در زمینه‌های اقتصادی-تجاری، علمی-فناوری، کشاورزی و معدن تبادل نظر شد.

در این دیدار همچنین راجع به اهمیت اتحاد و همکاری بیشتر کشور‌های اسلامی برای مقابله با تهدید‌ها و چالش‌های مشترک به‌ویژه مقابله با نسل‌کشی فلسطینیان و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های اسلامی گفت‌و‌گو شد.

وزیر امور خارجه سودان با ارائه گزارشی از آخرین اوضاع داخلی سودان، بر عزم کشورش برای مقابله با ناامنی و مداخله خارجی در امور داخلی این کشور تا حصول صلح و ثبات کامل تاکید کرد.

گفت‌و‌گو و رایزنی با وزیر امور خارجه عمان

در این دیدار، طرفین در خصوص روابط دوجانبه ایران-عمان و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله وضعیت فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جهانی جهت توقف نسل‌کشی فلسطینیان و محاکمه و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی در محاکم صالحه بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

دو وزیر همچنین راجع به موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند

وزیر امور خارجه کشورمان اهمیت مسئولیت‌پذیری طرف‌های اروپایی و ارج‌گذاری نسبت به رویکرد مسئولانه ایران در خصوص موضوع هسته‌ای را یادآور شد و با اشاره به ضرورت تعهد طرف‌های غربی نسبت به رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نسبت به تبعات هرگونه سو محاسبه در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد.

گفت‌و‌گو و رایزنی با وزیر امور خارجه لهستان

در این دیدار علاوه بر موضوعات مربوط به روابط دوجانبه، مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی از جمله منازعه اوکراین و تحولات منطقه غرب آسیا مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه با اشاره به رویکرد‌های ناصواب سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همه طرف‌ها و پرهیز از پیچیده‌تر کردن اوضاع تاکید کرد.

عراقچی حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و آسیب زدن به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان را تعرض بی‌سابقه به حاکمیت قانون و نشانه‌ای خطرناک از حاکمیت قانون جنگل بر روابط بین‌المللی دانست و با اشاره به آثار و تبعات هرگونه بی‌تفاوتی نسبت به رواج چنین قانون‌شکنی‌هایی، خواستار پایبندی همه کشور‌ها به اصول و اهداف منشور ملل متحد شد.