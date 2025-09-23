پخش زنده
امروز: -
سرلشکر رضایی با بیان اینکه ایران، سرزمین گنج و شمشیر است گفت: ایران چون در چهارراه بینالمللی دنیا قرار دارد، همیشه به این نقطه طمع میکنند و تقریباً هر ۴۰ سال یک جنگ یا تجاوزی به مرزهای ایران صورت میگرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس در حقیقت هفته پیروزیهای ملت ایران بعد از ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال تاریخ شکستهای پی در پی ایران است.
سرلشکر رضایی ادامه داد: زمانی ما در ایرانی زندگی میکردیم که جغرافیای آن دو برابر امروز بود. اما طی جنگهای متوالی و شکستهای پی در پی نیمی از سرزمینهای ما از دست رفت.
وی افزود: در این جنگ میخواستند یک بار دیگر آن صحنههای تلخ تاریخی را تکرار کنند، ولی مشت محکمی به دهان آنها زده شد و تمام سرزمینهای ما حفظ شد، یعنی بخشهایی که از دست رفته بود دوباره به دست ملت ایران برگشت.
رضایی بیان کرد: سرزمین ایران همانطور که در اولین مصاحبه روز دوم جنگ ۱۲ روزه من گفتم، سرزمین گنج و شمشیر است. چون در چهارراه بینالمللی دنیا قرار دارد، همیشه به این نقطه طمع میکنند و تقریباً هر ۴۰ سال یک جنگ یا تجاوزی به مرزهای ایران صورت میگرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: الان هم تقریباً بعد از ۳۶، ۳۷ سال دوباره همین جنگ ۱۲ روزه رخ داد.
فرمانده سابق کل سپاه تصریح کرد: تا قبل از انقلاب اسلامی، دهها جنگ و تعداد زیادی کودتا در ایران صورت میگرفت که همه داشتههای ملت ایران را میبرد و ایران را شکست میدادند، و تا سالها ایران در ناامنی، غارت و تجاوز آنها بود. اما از انقلاب اسلامی به بعد، کاملاً وضعیت برگشته است؛ یعنی دهها توطئه که به بعضی از آنها اشاره خواهم کرد، صورت گرفته ولی این بار آنها بودند که شکست خوردند و ما بودیم که داشتههایمان را حفظ و بر آن اضافه کردیم.
رضایی مطرح کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون، ۹ اقدام علیه براندازی جمهوری اسلامی صورت گرفته است، مشابه کودتاهایی که علیه مشروطه و ملی شدن نفت که موفق بودند و ما آن موقع اینها را از دست دادیم.
وی عنوان کرد: مشابه جنگ جهانی اول و دوم که ایران شکست خورده و اشغال شده بود، اما در این جنگها که بعد از انقلاب اتفاق افتاده، دشمن بود که شکست خورده و ما سرزمینهای خود را حفظ کردیم.
رضایی تاکید کرد: بنابراین این یک نقطه مهم و تحولی در امنیت و اقتدار ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.
فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: قبل از انقلاب چنین چیزی نبود، و اگر بوده، برعکس این اتفاق افتاده بود یعنی اشغال میشد و علیه انقلابات کودتا صورت میگرفت و نهضتها از دست مردم گرفته میشد.
نگاهی به چند اقدام کلیدی رهبر انقلاب در نیروهای مسلح
وی در ادامه در توضیح رهبری نیروهای مسلح گفت: من میخواهم قدری توضیح بدهم چگونه نیروهای مسلح رهبری، فرماندهی و تصمیمگیری میشوند. این مهم است که مردم ما حقیقتاً بدانند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از امام با توجه به تجاربی که ما در جنگ داشتیم، چند کار کلیدی در نیروهای مسلح ایران انجام دادهاند.
رضایی افزود: اولین کاری که ایشان کردند ساختارمندی دقیق و هماهنگ بین نیروهای مسلح ایران بود. مرز میان سپاه و ارتش مشخص شده است. نیروی دریایی سپاه چه کاری باید بکند؟ نیروی دریایی ارتش چه مسئولیتی دارد؟ نیروی هوایی ارتش مسئولیتش چیست؟ هوافضا، پدافند ارتش چه کار باید انجام دهد؟
فرمانده سابق کل سپاه اظهار داشت: علاوه بر اینها، بالاسر فرماندهان ارتش و سپاه و فراجا یک ستاد کل درست کردند و یک قرارگاه عملیاتی به نام قرارگاه خاتم الانبیا تشکیل دادند که سردار رشید فرمانده آن بود و عملاً فرمانده جنگ ایشان بود. این دو بازو هستند؛ مقام معظم رهبری فرماندهان ارتش و سپاه را توسط این دو بازو در حقیقت رهبری میکنند.
رضایی ادامه داد: بنابراین فرماندهی رهبر انقلاب یک فرماندهی در خط و فعال و روزمره است. همانطور که ایشان سران سه قوه را هر هفته جلسه میگذارند، هر هفته با فرماندهان ارتش و سپاه جلسه دارند، جزئیات را بررسی میکنند، طرحها را میبینند و طرحهای آفندی و پدافندی را به تصویب میرسانند.
رضایی تصریح کرد: خدا را شکر با این سنی که الآن دارند، مانند یک جوان فعال و با حساسیت دقیق مسئولیت فرماندهان را کنترل میکنند، نظارت میکنند، گزارش میگیرند، تشویق میکنند، درجه میدهند و فرماندهان جدید را منصوب میکنند.
وی افزود: یک سلسله مراتب فعال بین رهبری و بدنه نیروهای مسلح وجود دارد که این ساختار در این جنگ به شدت به ما کمک کرد. اگر چنین ساختاری نبود، ارتش نمیدانست چه کار کند، سپاه چه کار کند و نیروهای مسلح چگونه عمل کنند و تصمیمها چگونه گرفته شود. ممکن بود چند روز طول بکشد تا اقدام کنیم.
رضایی گفت: این سامانه دفاعی و سلسله مراتب فرماندهی بعد از امام ساختارمند شده بود که توانست عکسالعمل بسیار سریع و به موقع را انجام دهد. این مسئله مؤثر بود در این دفاع.
وی خاطرنشان کرد: کار سومی که رهبر انقلاب پس از امام انجام دادند، توسعه گسترده تجهیزات و سلاحهای بومی بود. ما با موشکهای بومی خودمان دیوار دفاعی و پدافند هوایی اسرائیل را شکستیم. این موشکها، ساخت خود ایران است. پهپادها ساخت خود ما هستند. تانک میسازیم، توپخانه میسازیم.
رضایی ادامه داد: در دوران فرماندهی مقام معظم رهبری توسعه وسیعی در ساخت سلاحها، مهمات و موشکهای ایران به وجود آمد.
فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس عنوان کرد: کار چهارمی که ایشان انجام دادند، توسعه جبهه مقاومت به عنوان بازوی کنترلکننده ارتش اسرائیل بود، نه تنها بازدارندگی برای ایران بلکه بازدارندگی برای کشورهای منطقه.
رضایی گفت: امروز اگر سید حسن بود، اینها به قطر حمله میکردند؟ اگر سید حسن بود، اینها میتوانستند در سوریه آقای اسد را بزنند؟ یا هر روز سوریه را بمباران کنند؟
سرلشکر محسن رضایی افزود: جبهه مقاومت نه تنها امنیت ایران و منطقه را تأمین کرد بلکه نیرویی بازدارنده برای کل کشورهای منطقه شد. این هم در دوران رهبر معظم انقلاب به وجود آمد و در دوران مقام معظم رهبری یک دست بلندی برای کنترل اسرائیل به وجود آمد که تقریباً ۳۰ سال تاکنون ادامه داشته است.
وی همچنین ادامه داد: اگر بخواهم خلاصه کنم، بعد از امام مقام معظم رهبری اقداماتی در تقویت نیروهای مسلح انجام دادند که آثار آن را در این جنگ دیدیم و خود ایشان شجاعانه به صحنه آمدند، مدیریت جنگ را به دست گرفتند و ما توانستیم پیش برویم.
رضایی خاطرنشان کرد: نقش دوم مربوط به نیروهای مسلح است که در این جنگ خوب درخشیدند و من بخشی از این را توضیح میدهم.
وی یادآور شد: ویژگی بارز مقام معظم رهبری تصمیمگیری به موقع است. ایشان معروف به تصمیمگیریهای به موقعاند. نه تنها در این جنگ بلکه در حوادث گذشته نیز یکی از ویژگیهای بارز ایشان این است که به موقع تصمیم میگیرند.
رضایی افزود: ایشان زمان را از دست نمیدهند و در این جنگ بلافاصله بعد از حمله اسرائیل، تصمیم گرفتند و تصمیم را به مرحله اجرا گذاشتند.