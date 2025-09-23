به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،ایمان پشتوان در جریان بازدید فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه های قضایی و اجرایی شهرستان زرند از نیروگاه حرارتی زرند با اعلام این خبر افزود: این افزایش توسط متخصصین داخلی نیروگاه و با تکیه بر توان و تجربه نیروها متخصص این نیروگاه و انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش بینانه، انجام شده است

وی یاد آور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 196 میلیون کیلووات ساعت انرژی در این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل شده است.

مدیر عامل نیروگاه حرارتی زرند در ادامه گفت: در راستای استفاده از ظرفیت های انرژی های تجدید پذیر و احداث نیروگاه های خورشیدی، همچنین گازسوز نمودن بویلرهای این نیروگاه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

در این بازدید، ایزدی فرماندار شهرستان زرند با اشاره به عمر بالای 50 سال نیروگاه برق زرند از تلاش های جهاد گونه کارکنان نیروگاه حرارتی زرند در پایداری شبکه به ویژه در ایام پیک بار تابستان خاطر نشان کرد: صنعت برق به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های کشور سهم بسزایی در خدمت به جامعه ایفا می کند و وظیفه همگان است که با رعایت الگوی مصرف انرژی یاری گر تلاشگران عرصه تولید برق در ایران اسلامی باشند.