سیاستمداران منتقد دو حزب مسلط در انگلیس و حامی حقوق فلسطینیان در صدد ایجاد حزب جدید با خط مشی و رویکرد متفاوت از دو حزب مسلط در این کشورند که بیش از صد سال است قدرت سیاسی میانشان دست به دست میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به نوشته رسانههای انگلیس، جرمی کوربین سیاستمدار مشهور و کهنه کار مخالف جنگ و حامی حقوق فلسطینیان به همراه زارا سلطانا دیگر نماینده طرد شده حزب حاکم کارگر انگلیس و منتقد سیاستهای دولت کنونی و گذشته (حزب محافظه کار)، در صدد تاسیس حزبی جدیدند که از مردم با رویکرد متفاوت از دو حزب حاکم انگلیس نمایندگی کند.
جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس و زارا سلطانا مانند بسیاری دیگر از سیاستمداران منتقد رویکرد احزاب مسلط در این کشور و نیز به علت حمایت از حقوق فلسطینیان، با بر چسب یهودی ستیزی و مخالفت با سیاستهای حاکم بر این کشور، به حاشیه رانده شدهاند.
این دو نفر که در آغاز راه در نحوه رویکرد و اداره این حزب دچار اختلافاتی شده بودند، به نوشته گاردین اختلافات خود را تا حدود زیادی حل و فصل کردهاند.
گاردین نوشت: بزودی ساز و کارهای جذب و عضویت افراد در حزب جدید که فعلا بدون یک بیانیه عمومی مشترک یا یک خط مشی اعلامی است آغاز میشود.
حامیان حقوق فلسطینیان به ویژه پس از تهاجم اسراییل به غزه و نسل کشی فلسطینیان، با انتقاد شدید از رویکرد دو حزب مسلط در این کشور (حزب کارگر و محافظه کار) به نامزدهای مستقل روی آوردهاند و خواهان تاسیس حزبیاند که ضدیت با مهاجران و مسلمانان را پایان دهد، به حقوق اقلیتها احترام بگذارد و حقوق فلسطینیان را به رسمیت بشناسد.
برخی از تحلیل گران معتقدند اقدام دولت انگلیس در به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین در یکشنبه همین هفته و ۷۵ سال پس از اینکه دولت انگلیس اسراییل را به رسمیت شناخت، ناشی از نگرانی از افزایش هر چه بیشتر رویگردانی مردم از حزب حاکم انگلیس است که میزان محبوبیت آن بر اساس نتایج نظر سنجیها به پایینترین میزان از آغاز به دست گرفتن قدرت رسیده است.