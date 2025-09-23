فرماندار باروق گفت: دوران دفاع مقدس نماد وحدت، مقاومت و استحکام نظام است از این رو برنامه‌های این هفته باحضور گسترده مردم و مسوولان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار باروق در سومین جلسه شورای اداری شهرستان با تبریک هفته دفاع مقدس به عنوان نماد وحدت و استحکام نظام اسلامی، بیان کرد: تلاش‌های ایثارگران در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروی از فرمان امام خمینی (ره) در هشت سال جنگ تحمیلی نماد وحدت، مقاومت و استحکام نظام است از این رو برنامه‌های این هفته امسال با شور و حضور گسترده مردم و مسوولان برگزار می‌شود.

مریم مسرت ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ما اکنون پس از گذشت ۴۷ سال، با هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب، از استحکام و اقتدار بیشتری برخوردار است و هیچ‌گونه تهدید و حادثه‌ای نمی‌تواند این پایداری را خدشه‌دار کند.

حجت الاسلام غلامرضا کبیری امام جمعه باروق در این جلسه با تاکید براینکه مسؤلان این فرصت را قدر دانسته و سعی کنید نام نیک از خود به یادگار بگذارند، افزود: مسؤلان خدمت به مردم را سرلوحه زندگی خویش قرار دهند چرا که رضایت الهی در رضایت مردم نهفته است.

همچنین در این جلسه، سرهنگ پاسدار فخرالدین حبیبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج باروق برنامه‌های پیش‌بینی شده برای اجرا در هفته دفاع مقدس را تشریح کرد.

مدیران اداره‌های آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان و شهرداری باروق گزارشی از اقدامات انجام گرفته در حوزه کاری خود را ارائه دادند.