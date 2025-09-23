پخش زنده
فرمانده انتظامي استان کرمان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مدرسه منطقه محروم جازموریان با همت و پشتیبانی بیدریغ فرماندهی انتظامی استان به طور کامل تجهیز و آماده بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سردار موقوفه ئي در تشریح این خبر گفت: با تلاش شبانه روزی همکارانم در معاونت مهندسی پلیس استان و همت معاونت نیروی انسانی و فرماندهی انتظامی شهرستان رودبارجنوب تمامی تجهیزات مورد نیاز این مدرسه نصب و آماده بهرهبرداری برداری شد.
فرمانده انتظامي استان در پایان، ضمن بیان این که این اقدام پلیس کرمان، علاوه بر رفع کمبودهای فیزیکی مدرسه، روحیه مضاعفی به دانشآموزان و کادر آموزشی منطقه بخشیده، خاطرنشان ساخت: امید است با فراهم شدن این امکانات، شاهد درخشش هرچه بیشتر دانشآموزان جازموریانی در عرصههای علمی و فرهنگی باشیم.