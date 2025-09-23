تفاهم‌نامه همکاری با بنیاد برکت، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت، بازسازی و لایروبی قنوات در چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۳ مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: پیرو تفاهم‌نامه مشترک معاونت آب و خاک وزارت و بنیاد برکت، ۴۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ برای کمک به مرمت، بازسازی و احیای قنوات در مناطق محروم استان مصوب شده است که با این اعتبار، ۲۲ رشته قنات به صورت مشترک با اعتبارات دولتی، مشارکت مردمی و بنیاد برکت در دست اجرا است.

وی افزود: تاکنون ۵۰ درصد از تعهدات بنیاد برکت به استان ابلاغ شده و ۱۲ رشته قنات بازسازی و لایروبی شده است.

تفاهم‌نامه مشترک قنوات فی مابین بنیاد برکت و معاونت آب و خاک وزارت، به هزار میلیارد ریال تنظیم شده است که مرحله اول اعتبار به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برای استان مصوب شده و تحقق تعهدات مالی منوط به ارائه گزارش و هماهنگی با معاونت آب و خاک وزارت است.