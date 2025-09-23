افشای ارتباط سارا فرگوسن، زن سابق اندرو برادر شاه انگلیس با جفری اپستین سر شبکه جرایم جنسی و کودک آزاری در آمریکا، به قطع همکاری برخی از موسسه‌های خیریه با او منجر شده است.



به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، به نوشته رسانه‌های انگلیس، سارا فرگوسن که در این کشور با لقب دوشس یورک شناخته می‌شود، رایانامه‌ای برای عذرخواهی از جفری اپستین، سرمایه‌گذار کودک‌آزار، به دلیل طرد علنی او ارسال کرده بود. پیامی که پر از احساسات به اپستین بود او "دوست عالی" خوانده شد.

اعلام شد این عضو خاندان سلطنتی اکنون از همکاری و حمایت بنیاد سرطان نوجوانان، بنیاد قلب بریتانیا، آسایشگاه کودکان جولیا هاوس، بنیاد تحقیقات آلرژی غذایی ناتاشا، خیریه سوادآموزی کودکان و سازمان پیشگیری از سرطان سینه و خانه جولیا محروم شده است.

موسسه خیریه سوادآموزی کودکان و موسسه خیریه سرطان نوجوانان هم اعلام کردند «با توجه به اطلاعات اخیر که در مورد دوشس یورک و جفری اپستین منتشر شده است»، از او خواسته شده است که از سمت حامی مالی خود کناره‌گیری کند و افزودند که ادامه این نقش برای او «نامناسب» خواهد بود.

بنیاد قلب انگلیس هم اعلام کرد دوشس یورک «دیگر به عنوان سفیر» این خیریه فعالیت نمی‌کند.

به گزارش روزنامه سان، زن سابق برادر شاه انگلیس آوریل ۲۰۱۱ به اپستین مجرم جنسی و کودک آزار، رایانامه‌ای ارسال کرد و از اینکه او را به کودک‌آزاری در رسانه‌ها مرتبط کرده بودند، «متواضعانه عذرخواهی» کرده بود. سارا فرگوسن خطاب به اپستین نوشته بود «دوستی ثابت‌قدم، سخاوتمند و عالی» برای اوست.

سخنگوی او در پیامی مبهم گفته خانم فرگوسن به این دلیل این یادداشت را نوشته است که اپستین او را تهدید به شکایت کرده بود.

اما سارا فرگوسن در مصاحبه با روزنامه ایونینگ استاندارد در هفتم مارس ۲۰۱۱ از دریافت ۱۵ هزار پوند از اپستین عذرخواهی کرده بود.

سایه شبکه فساد و جرایم جنسی به سرکردگی اپستین پس از افشای ارتباط اندرو، برادر شاه انگلیس با وی بر سر خاندان سلطنتی انگلیس افتاد و ارتباط او با برخی اعضای خاندان سلطنتی اکنون به نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس مبدل شده است.

جفری اپستین که از دوستان ترامپ و برادر شاه انگلیس بود به جرم آزار جنسی کودکان به زندان افتاد و به طرز مرموزی جان باخت. مقامات زندان در آمریکا گفتند او خودکشی کرد.

اپستین میلیاردر آمریکایی با همکاری مکسول انگلیسی با عناوین مختلف از جمله استفاده دختران نوجوان برای تبلیغ آنان را جذب می‌کرد و با ترفند‌هایی در اختیار صاحبان قدرت و ثروت قرار می‌داد.

اندرو برادر شاه انگلیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جمله افراد نزدیک به اپستین بودند که شماری از قربانیان علیه آنان دست به اقدامات حقوقی زده‌اند.

هنگام سفر ترامپ به انگلیس نیز تصاویر او و اپستین بر روی کاخ وینزور محل استقبال رسمی شاه انگلیس از او تابانده شد که پلیس چهار نفر از افرادی را که مبادرت به این کار کرده بودند برای تعیین مجازات دستگیر کرد.