به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسین هاشمی گفت: این دعوت برای تامین و رفع نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های آن نظیر گلبول قرمز فشرده شده، پلاکت و پلاسما است.

وی با اشاره به این که میانگین ذخیره خون ۷ روز است، افزود: هم اکنون میانگین ذخیره خون در استان ۶.۱ روز است.

هاشمی از مردم چهارمحال و بختیاری خواست تا افراد سالم و دارای شرایط به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند و بیماران نیازمند به خون را دراین روز‌های حیاتی تنها نگذارند.

وی گفت: به علت کوتاه بودن طول عمر عناصر خون هم، چون پلاکت که در خارج از بدن انسان و در محیط فقط تا ۳ روز قابل نگهداری هستند، این موضوع اهمیت نیاز به اهدای خون و فرآورده‌های آن به صورت روزانه و مستمر توسط مردم را پررنگ‌تر می‌کند.