پخش زنده
امروز: -
براساس برآوردها کشاورزان نقدهای امسال ۲۰ هزار تن پیاز برداشت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نقده از آغاز برداشت پیاز از مزارع خبر داد و افزود: با پایان شهریور و آغاز فصل سرما برداشت این محصول پس از ۶ ماه انتظار کشاورزان آغاز شده است.
عباس میرزایی زمان کشت این محصول را اواخر اسفند اعلام کرد و تصریح کرد: ۳۵۵ هکتار از مزار به کشت این محصول اختصاص یافته است و ارقام پیاز قرمز ( محلی) و پیاز سفید ارقام فلات و پویا عمده ارقام کشت شده در این شهرستان است و انتظار میرود عملکرد پیاز در سطح ۵۵ تن در هکتار باشد.
وی از تازه خوری ۳۰ درصدی این محصول در شهرستان خبر داد و گفت: معمولا پیاز قرمز به کشورهای حوزه خلیج فارس و پیاز سفید به کردستان عراق صادر میشود.
پیش بینی میشود امسال از مزارع شهرستان نقده حدود ۲۰ هزار تن پیاز برداشت شود.