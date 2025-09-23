به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نقده از آغاز برداشت پیاز از مزارع خبر داد و افزود: با پایان شهریور و آغاز فصل سرما برداشت این محصول پس از ۶ ماه انتظار کشاورزان آغاز شده است.

عباس میرزایی زمان کشت این محصول را اواخر اسفند اعلام کرد و تصریح کرد: ۳۵۵ هکتار از مزار به کشت این محصول اختصاص یافته است و ارقام پیاز قرمز ( محلی) و پیاز سفید ارقام فلات و پویا عمده ارقام کشت شده در این شهرستان است و انتظار می‌رود عملکرد پیاز در سطح ۵۵ تن در هکتار باشد.

وی از تازه خوری ۳۰ درصدی این محصول در شهرستان خبر داد و گفت: معمولا پیاز قرمز به کشور‌های حوزه خلیج فارس و پیاز سفید به کردستان عراق صادر می‌شود.

پیش بینی می‌شود امسال از مزارع شهرستان نقده حدود ۲۰ هزار تن پیاز برداشت شود.