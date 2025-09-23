پخش زنده
رئیس پلیس راهور استان همدان گفت: با توجه به افزایش حجم ترافیک همزمان با بازگشایی مدارس ، قرار شده اجرای هرگونه عملیات عمرانی در معابر اصلی و پرترافیک متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ غلامعلی همایی گفت: در واگذاری امتیاز خودروهای سرویس مدارس با توجه به هماهنگیهای انجام شده باید خودروهای مذکور علاوهبر برچسب سرویس، دارای بیمهنامه شخص ثالث، بیمهنامه سرنشین و معاینه معتبر باشد و رانندگان این خودروها باید متاهل و بالاتر از۲۳ سال سن و دارای گواهینامه سلامت و سوءپیشینه باشند.
او با تأکید بر اینکه خانوادهها و مدیران مدارس به هیچ وجه از رانندگان متفرقه برای سرویس مدارس استفاده نکنند، از نظارت پلیس بر عملکرد سرویس مدارس خبر داد و گفت: مأموران پلیس موظفند تا در صورت مواجهه با خودروهایی که اقدام به جابجایی تعداد دانش آموزان میکنند، خودروهای مذکور را متوقف ، مدارک آنان را کنترل و در صورت غیر مجاز بودن سرویس مدارس رانندگان جریمه و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شود.
سرهنگ همایی تاکید کرد: با توجه به اینکه سرویس مدارس یک کارگاه سیار آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان و نوجوانان است، پلیس با دقت بیشتری نحوه فعالیت خودروهای سرویس مدارس را تحت نظر داشته و با تخلفات آنان با شدت برخورد خواهد کرد. بر اساس قانون در صورتی که رانندگان سرویس مدارس برای سومین بار مرتکب تخلفات حادثهساز شوند، اقدام به ابطال مجوز سرویس مدارس آنها میکنند.