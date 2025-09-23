به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با سراسر کشور مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در هنرستان دخترانه شهدای شمخانی در روستا‌های مسیر شلمچه برگزار شد.

سرپرست اداره آموزش و پرورش خرمشهر گفت: امسال چهل و یک هزار دانش آموز خرمشهری با حضور در ۲۸۸ مدرسه سال جدید تحصیلی و فصل علم و دانش را آغاز کردند.

فاطمه فاطمی نیا افزود: در شهرستان خرمشهر ۲ هزار و ۵۵۸ معلم کار تعلیم و تربیت دانش آموزان را برعهده دارند.

او ادامه داد: در آبان ماه امسال نیز تعدادی مدرسه نوساز هم به مدارس خرمشهر اضافه خواهند شد.