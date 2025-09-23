همزمان با بازگشایی مدارس، ساعت شروع به کار دستگاه‌های اجرایی در مشهد در دو هفته نخست مهرماه امسال، شناور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری خراسان رضوی گفت: این اقدام مطابق مصوبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هیات وزیران در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل تردد (ترافیک) انجام شده است.

احسان یوسفی افزود: بر این اساس همزمان با شروع سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر مشهد در ۲ هفته اول مهرماه امسال، به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ صبح تعیین شده است.

وی بیان کرد: بنابراین لازم است روسای دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که با رعایت ساعات کاری روزانه کارکنان، اعمال ساعات کار شناور، هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارایه خدمات به مردم ایجاد نکند.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: هرگونه تغییر در ساعات کاری کارکنان با توجه به اقتضائات و شرایط حسب مورد اطلاع رسانی خواهد شد.

یوسفی با اشاره به بازگشت ساعت کاری ادارات در استان خراسان رضوی طبق رواق گذشته افزود: طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان ۴۴ ساعت در ۶ روز هفته، الزامی است.

براساس مصوبه ۱۷ اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران و در راستای اجرای مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی کشور و به منظور صرفه جویی مناسب با هدف پایداری شبکه سراسری برق کشور و تامین آسایش مردم و وقفه نیافتن در خدمت‌رسانی، ساعات کاری همه دستگاه‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بانک ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها در بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت ماه تا ۳۱ شهریورماه از ساعت شش صبح تا ۱۳ ظهر تعیین و همچنین روز‌های پنجشنبه تعطیل شد.