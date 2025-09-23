شناور شدن ساعت کار ادارات مشهد در نیمه نخست مهر
همزمان با بازگشایی مدارس، ساعت شروع به کار دستگاههای اجرایی در مشهد در دو هفته نخست مهرماه امسال، شناور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری خراسان رضوی گفت: این اقدام مطابق مصوبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هیات وزیران در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل تردد (ترافیک) انجام شده است.
احسان یوسفی افزود: بر این اساس همزمان با شروع سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار دستگاههای اجرایی مستقر در شهر مشهد در ۲ هفته اول مهرماه امسال، به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ صبح تعیین شده است.
وی بیان کرد: بنابراین لازم است روسای دستگاههای اجرایی به گونهای برنامهریزی کنند که با رعایت ساعات کاری روزانه کارکنان، اعمال ساعات کار شناور، هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارایه خدمات به مردم ایجاد نکند.
معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: هرگونه تغییر در ساعات کاری کارکنان با توجه به اقتضائات و شرایط حسب مورد اطلاع رسانی خواهد شد.
یوسفی با اشاره به بازگشت ساعت کاری ادارات در استان خراسان رضوی طبق رواق گذشته افزود: طبق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان ۴۴ ساعت در ۶ روز هفته، الزامی است.
براساس مصوبه ۱۷ اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران و در راستای اجرای مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی کشور و به منظور صرفه جویی مناسب با هدف پایداری شبکه سراسری برق کشور و تامین آسایش مردم و وقفه نیافتن در خدمترسانی، ساعات کاری همه دستگاهها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بانک ها، بیمهها و شهرداریها در بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت ماه تا ۳۱ شهریورماه از ساعت شش صبح تا ۱۳ ظهر تعیین و همچنین روزهای پنجشنبه تعطیل شد.