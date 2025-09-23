پخش زنده
۱۲ طرح عمرانی، آموزشی، فرهنگی و زیربنایی در استان زنجان به عنوان گزینههای قابل انتخاب برای پرداخت مالیات نشاندار معرفی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ با هدف افزایش شفافیت مالی، اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی در امور توسعهای، طرح "نشاندار کردن مالیات" در استان زنجان اجرایی شد.
در قالب این طرح، مؤدیان مالیاتی میتوانند هنگام ارسال اظهارنامه، محل مصرف مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.
بر اساس اعلام ادارهکل امور مالیاتی استان زنجان، این اقدام در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مردمی و مشارکت شهروندان در فرایندهای توسعهای طراحی شده است. در مرحله نخست، ۱۲ طرح عمرانی، آموزشی، فرهنگی و زیربنایی در استان به عنوان گزینههای قابل انتخاب برای پرداخت مالیات نشاندار معرفی شدهاند.
مسئولان اجرای طرح معتقدند که با فراهمسازی امکان انتخاب محل هزینهکرد مالیات توسط مردم، اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی تقویت خواهد شد و زمینه برای ارتقای رضایتمندی مؤدیان فراهم میشود.
طرح نشاندار کردن مالیات، گامی در جهت شفافسازی نحوه مصرف منابع مالیاتی، توسعه مشارکت اجتماعی در فرآیندهای عمرانی و افزایش حس مسئولیتپذیری شهروندان در قبال توسعه استان به شمار میرود.