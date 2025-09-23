به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مراسم نمادین بازگشایی مدارس صبح امروز با حضور مسئولان محلی، فرهنگیان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان برگزار شد و سال تحصیلی جدید با نواخته شدن زنگ در مدارس آبادان آغاز شد.

دانش آموزان آبادان در حالی که پرچم های ایران اسلامی را در دست داشتند نخستین روز از سال تحصیلی ۱۴۰۴ را در مدارس حاضر شدند.

برخی والدین هم امروز دانش آموزان را برای حضور در جشن نوروز دانش در این شهرستان همراهی کردند.

آیین آغاز سال تحصیلی جدید برای نزدیک به ۶۰ هزار دانش‌آموز در ۳۰۰ مدرسه با ایجاد فضایی مملو از شور و نشاط در حال برگزاری است.

سه هزار و ۹۴۲ معلم کادر آموزشی در آبادان آماده‌ی خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان هستند.

حجت الاسلام غبیشاوی امام جمعه آبادان هم با حضور در مدرسه فرهنگیان ضمن خوش آمد گویی به دانش آموزان از آنان خواست با فراگیری علم و دانش در سنگر مدرسه آینده سازان شایسته ای برای این مرز و بوم باشند.

وی با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس از مقاطع تاریخی کشورمان است که نباید ساده از کنار آن گذشت.

مدیر دفتر مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش هم دفاع مقدس را قطعه‌ای از تاریخ کشورمان دانست که به ایران اسلامی اعتبار بخشیده است و نقطه آغاز این اعتبار بخشی آبادان است؛

رضا زینی وند افزود: در جنگ ۱۲ روزه متوجه شدیم جنگ در آبادان مردم مبارز و ایثارگر چگونه در جنگ در شهر ماندند و در گوشه‌های شهر سنگر ساختند تا ایران سرافراز و مقاوم بماند.

مقاومت و ایثار مردم این دیار باید ارج نهاده شود. چرا که آبادان نماد مقاومت مردم این مرز و بوم است.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، حدود ۱۶ میلیون دانش آموز در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم از امروز سر کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.