به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سیدمهدی قویدل در تشریح آخرین وضعیت پرونده های تصادفات در استان کرمان در 5 ماهه نخست سال جاری، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۳ درصد جان‌باختگان تصادفات را کودکان تشکیل داده‌اند؛ همچنین ۸۰ درصد فوتی‌ها مرد و مابقی زن بوده‌اند.

وی افزود: متأسفانه در کنار آمار بالای تلفات، میزان مصدومان نیز نگران‌کننده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان هشدار داد:میزان فوتی های ناشی از تصادفات برون شهری در 5ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8درصد و فوتی های تصادفات درون شهری 21 درصد افزایش داشته است.

بیش از ۲۶۶۰ نفر مجروح در پنج ماه

قویدل خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون، بر اثر وقوع بیش از یک‌هزار و ۶۳۵ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان، حدود دو هزار و ۶۶۴ نفر از شهروندان دچار مصدومیت و آسیب جسمی شده‌اند که بخشی از این موارد منجر به نقص عضو شده است.

واژگونی؛ عامل ۵۹ درصد از تصادفات مرگبار

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: طبق گزارش کارشناسان، حدود ۵۹ درصد از سوانح منجر به فوت در استان کرمان به دلیل واژگونی خودرو رخ داده است و علل اصلی این نوع حوادث شامل خواب‌آلودگی راننده، بی‌توجهی به جلو، وضعیت نامناسب جاده‌ها و کیفیت پایین خودروها است.

شناسایی ۳۰۰ راننده پرخطر و آموزش آن‌ها

معاون دادگستری کرمان از تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر در سطح استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال بیش از ۳۰۰ راننده پرخطر شناسایی و به این بانک اطلاعاتی افزوده شده‌اند.

قویدل ادامه داد: این افراد تحت نظارت و آموزش‌های لازم قرار گرفته‌اند تا از تکرار رفتارهای پرخطر رانندگی جلوگیری شود.

لزوم پیگیری مسئولیت اجتماعی معادن و صنایع بزرگ در ایمنی جاده‌ها

قویدل با اشاره به نقش مهم شرکت‌ها، معادن و صنایع بزرگ استان در توسعه زیرساخت‌های ایمنی، افزود: دادگستری استان از طریق کمیته ویژه استانی در حال پیگیری نقش‌آفرینی این مجموعه‌ها در بهسازی محورهای مواصلاتی است.