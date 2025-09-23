پخش زنده
امروز: -
معاون قضایی، دادگستری استان با ابراز نگرانی از روند افزایش تصادفات گفت: در پنج ماه اول امسال، 487 نفر در محورهای برون شهری و 117نفر بر اثر سوانح رانندگی درون شهری جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سیدمهدی قویدل در تشریح آخرین وضعیت پرونده های تصادفات در استان کرمان در 5 ماهه نخست سال جاری، اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد ۱۳ درصد جانباختگان تصادفات را کودکان تشکیل دادهاند؛ همچنین ۸۰ درصد فوتیها مرد و مابقی زن بودهاند.
وی افزود: متأسفانه در کنار آمار بالای تلفات، میزان مصدومان نیز نگرانکننده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان هشدار داد:میزان فوتی های ناشی از تصادفات برون شهری در 5ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8درصد و فوتی های تصادفات درون شهری 21 درصد افزایش داشته است.
بیش از ۲۶۶۰ نفر مجروح در پنج ماه
قویدل خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون، بر اثر وقوع بیش از یکهزار و ۶۳۵ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان، حدود دو هزار و ۶۶۴ نفر از شهروندان دچار مصدومیت و آسیب جسمی شدهاند که بخشی از این موارد منجر به نقص عضو شده است.
واژگونی؛ عامل ۵۹ درصد از تصادفات مرگبار
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: طبق گزارش کارشناسان، حدود ۵۹ درصد از سوانح منجر به فوت در استان کرمان به دلیل واژگونی خودرو رخ داده است و علل اصلی این نوع حوادث شامل خوابآلودگی راننده، بیتوجهی به جلو، وضعیت نامناسب جادهها و کیفیت پایین خودروها است.
شناسایی ۳۰۰ راننده پرخطر و آموزش آنها
معاون دادگستری کرمان از تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر در سطح استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال بیش از ۳۰۰ راننده پرخطر شناسایی و به این بانک اطلاعاتی افزوده شدهاند.
قویدل ادامه داد: این افراد تحت نظارت و آموزشهای لازم قرار گرفتهاند تا از تکرار رفتارهای پرخطر رانندگی جلوگیری شود.
لزوم پیگیری مسئولیت اجتماعی معادن و صنایع بزرگ در ایمنی جادهها
قویدل با اشاره به نقش مهم شرکتها، معادن و صنایع بزرگ استان در توسعه زیرساختهای ایمنی، افزود: دادگستری استان از طریق کمیته ویژه استانی در حال پیگیری نقشآفرینی این مجموعهها در بهسازی محورهای مواصلاتی است.