با فرا رسیدن سال تحصیلی هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر به همت نیکوکاران بین دانش آموزان کم برخوردار خراسان رضوی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد بخش احمدآباد گفت:در قالب «جشن عاطفهها» ۲۸۰ بسته همراه با لباس ورزشی در یین دانشآموزان نیازمندتوزیع شد.
کیان خواه ارزش هر بسته را دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عنوان کرد و افزود: در مجموع ۷۰۰ میلیون تومان برای تهیه این بستهها هزینه شده است.
توزیع ۴۰۰ بسته لوازم التحریر به همت موسسه خیریه بقیه الله اعظم سبزوار
مدیر موسسه خیریه بقیه الله اعطم سبزوار گفت: ارزش هر بسته تحصیلی حدود یک میلیون تومان است که با کمکهای نیکوکاران داخل و خارج از کشور تامین شده است.
قاسم حسینی افزود: با هدف کمک به تحصیل دانش اموزان نخبه نیازمند در مناطق محروم امسال ۱۰۰ دانش آموز مستعد تحصیلی را با کمک اموزش و پرورش شناسایی کردیم و قرار است کمکهای تحصیلی از جمله کلاسهای تقویتی، اردوهای علمی و مشاوره تحصیلی برای این دانش آموزان مستعد برگزار شود و ماهانه حدود ۱۲۰ میلیون تومان در این حوزه برای دانش آموزان هزینه خواهد شد.
توزیع ۸۰۰ بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان بیبضاعت در تربت جام
مسئول قرارگاه فرهنگی جهادی عمار گفت: با هدف کاهش مشکلات مالی خانوادههای کمبضاعت، ۸۰۰ بسته لوازم التحریر به ارزش ششصدو ۴۰ میلیون تومان بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع شد.
محمدرضا جمالی افزود:این طرح با هدف تقویت عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان بهویژه در مناطق کمتر برخوردار در حال اجراست و بسیاری از خانوادهها از این اقدام خیرخواهانه استقبال کردهاند.