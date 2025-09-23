معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: ساعت کار ادارات استان از روز اول مهر مطابق روال قانونی سال‌های گذشته و از ساعت ۷ تا ۱۴:۳۰ در روزهای شنبه تا چهارشنبه و ۷ تا ۱۳:۳۰ در روز پنجشنبه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل به نقل از روابط عمومی استانداری، عزیز حبیبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: ساعات کاری همه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که بر اساس مصوبه هیأت محترم دولت از ۲۰ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور سال جاری تغییر یافته بود، از روز اول مهر مطابق روال قانونی سال‌های گذشته و از ساعت ۷ تا ۱۴:۳۰ در روزهای شنبه تا چهارشنبه و ۷ تا ۱۳:۳۰ در روز پنجشنبه خواهد بود.