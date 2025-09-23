امروز سه‌شنبه، همزمان با سراسر کشور، سال تحصیلی جدید در مدارس آذربایجان شرقی آغاز شد و دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی راهی کلاس‌های درس شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مراسم رسمی بازگشایی مدارس استان آذربایجان شرقی با حضور مسئولان استانی در دبیرستان باقرالعلوم ناحیه یک تبریز برگزار شد و همزمان زنگ مهر و مقاومت رأس ساعت ۸ صبح در مدارس سراسر استان نواخته شد.

بر اساس اعلام مدیرکل آموزش و پرورش استان، در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بیش از ۳۹۹ هزار دانش‌آموز ابتدایی در قالب ۱۹ هزار و ۱۳۸ کلاس درس و سه هزار و ۸۶۲ مدرسه شهری و روستایی مشغول تحصیل خواهند شد که از این تعداد ۵۶ هزار نفر نوآموز پایه اول هستند.

صادقی افزود: مدارس ابتدایی استان با فعالیت یک هزار و ۳۷۱ مدیر آموزگار، یک هزار و ۷۰۰ معاون و بیش از ۱۰ هزار آموزگار آغاز به کار کرده‌اند و در راستای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل، ۵۴ مدرسه تک‌دانش‌آموزی نیز فعال هستند.

وی همچنین از تحصیل ۱۹۱ هزار دانش‌آموز در دوره اول متوسطه در یک هزار و ۶۱۳ مدرسه و نیز ۱۵۴ هزار دانش‌آموز متوسطه دوم در رشته‌های نظری، فنی و کاردانش خبر داد و گفت: از این تعداد، ۸۹ هزار نفر در رشته‌های نظری، ۶۵۳ مدرسه نظری، ۱۷۸ مدرسه فنی و ۲۱۲ مدرسه کاردانش مشغول تحصیل خواهند بود.