به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عسگر قنبری عدیوی افزود: این میزان تولید گندم در چهارمحال و بختیاری نسبت به سال زراعی گذشته به میزان ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی گفت: از این میزان تولید گندم در چهارمحال و بختیاری ۶۵ هزار تن گندم آبی و ۱۵ هزار تن دیم بوده است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش بارش‌ها در سال زراعی جاری موجب شد تا ۲۴ هزار هکتار از مزارع دیم این استان به مرحله برداشت نرسند و عملکرد ۱۶ هزار هکتار از اراضی دیم باقی‌مانده هم خیلی ضعیف باشد.

وی گفت: هر چند تلاش شد با استفاده از دانش فنی تزریق شده از طریق طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها و روش‌های علمی که در این روش ملی استفاده شد میزان عملکرد در این مزارع در حد قابل قبولی باشد.

قنبری عدیوی یادآور شد: همچنین عوامل نامساعد محیطی و سرمازدگی اردیبهشت‌ماه موجب شد تا عملکرد گندم آبی در چهارمحال و بختیاری نیز به میزان ۳۷ درصد کاهش نشان دهد.

وی در خصوص خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان هم افزود: با توجه به بافت استان بخش قابل توجهی از گندم تولیدی در استان به صورت خودمصرفی و بخشی نیز بابت کشت سال آینده استفاده می‌شود در همین ارتباط در سال زراعی جاری تاکنون ۱۵هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحال و بختیاری به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی یادآور شد: در زمان حاضر در گندم آبی هفت رقم و در دیم ۱۰ رقم بذر گندم اصلاح شده برای استفاده کشاورزان استان وجود دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: وجود این میزان بذر‌های متنوع اصلاح شده نسبت به سال‌های گذشته که تنها در دیم یک رقم و در آبی ۲ تا سه رقم اصلاح شده وجود داشت موجب شده تا میزان خسارت‌ها با وجود شرایط محیطی نامناسب به کمترین میزان برسد.

به گفته قنبری عدیوی، استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده به دلیل یکنواختی در سبز شدن، مقاومت بالا در برابر آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز و همچنین امکان تیمار اولیه از طریق بذرمال با کود و سموم، سبب رشد مطلوب گیاه، افزایش عملکرد و یکنواختی در مزارع می‌شود.

وی یادآور شد: اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها با همکاری سازمان جهادکشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به‌عنوان یکی از طرح‌های موفق در استان معرفی شده است که علاوه بر ارتقای دانش فنی کشاورزان، با تجهیز مزارع به دستگاه‌های مکانیزه، به خصوص دستگاه‌های کاشت، زمینه توسعه کشت و افزایش تولید محصولات دیم را فراهم کرده است