بانک اطلاعاتی پژوهش‌ها و پژوهشگران چهارمحال و بختیاری تهیه و تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر آموزش پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: همه طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و مراکز عالی استان از سال ۱۳۹۰ تاکنون جمع آوری شد.

مقصودی افزود: در این بازه زمانی بیش از ۸۰۰ طرح در این بانک اطلاعات پژوهشی ثبت شده است.

وی گفت: جلوگیری از انجام طرح‌های غیرضروری و یا تکراری از اهداف تهیه این بانک اطلاعات پژوهشی است.

مقصودی یادآور شد: محققان برای مشاهده طرح‌های قبلی انجام شده در استان می‌توانند با مراجعه به وبسایت این سازمان، عناوین طرح‌ها و نتایج حاصله از آنها را مشاهده کنند.