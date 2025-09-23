پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: ساعت کار دستگاههای اجرایی استان از امروز از ساعت ۷ تا ۱۴:۱۵ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فردین اسلامی راد اظهار داشت: بدلیل تداوم گرمای هوا در استان و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، حسب تایید استاندار محترم، ساعت کاری ادارات استان از روز یکم مهر تا پایان مهر در استان بوشهر از ۷ صبح تا ۱۴:۱۵ دقیقه خواهد بود.
وی افزود: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای دارای نوبت کاری شیفت گردان و شعب بانکها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
اسلامیراد گفت: ساعت کاری شعب بانکها توسط شورای هماهنگی بانکهای استان اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: میزان ساعت کار کاهش یافته تا سقف مقرر در قانون، از طریق دورکاری جبران شود.