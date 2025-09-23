پخش زنده
ویژهبرنامه «نوروز دانش»، مستندهای «هدف اکبر»، «رهرو قافله دل» و مجموعه «شکوفههای وحشی»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش ویژهبرنامه «نوروز دانش» با موضوع بازگشایی مدارس تا ۳ مهر ادامه دارد. شبکه آموزش این ویژه برنامه را پخش میکند.
شبکه مستند «هدف اکبر»، را پخش میکند. این فیلم روایتی از نقشآفرینی شهید علیاکبر شیرودی در روزهای آغازین جنگ تحمیلی است.
«رهرو قافله دل»، سوم مهر ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش میشود. زندگی و خدمات فرهنگی و قرآنی نادرقلی نادری رارانی، نویسنده، محقق و پژوهشگر اصفهانی مموضوع این مستند است.
پخش «شکوفههای وحشی» محصول ۲۰۲۲ چین امشب ساعت ۲۳ از شبکه تهران آغاز میشود. این مجموعه داستان زنی است که تلاش میکند عده زیادی از همکارانش را ا از مهلکه فقر نجات دهد.