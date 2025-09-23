به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،هنرستان برادران در منطقه کم‌برخوردار نیشابور که پیش از این به حالت غیر فعال درآمده بود، با کمک بیست و دو میلیارد تومانی دکتر برادران بازسازی شد و با جدیدترین تجهیزات آموزشی مکانیک در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور ، در مراسم افتتاحیه هنرستان برادران اظهار داشت: این هنرستان پیش از این به دلیل فرسودگی و نبود امکانات لازم قابل استفاده نبود، اما با همت و مساعدت خیر گران‌قدر، دکتر برادران، نه‌تنها بازسازی شد، بلکه به یکی از مجهزترین هنرستان‌های تخصصی مکانیک در استان تبدیل شده است.

حیدری افزود: دانش‌آموزان این هنرستان در چهار حوزه تخصصی شامل تعمیر موتور‌های بنزینی، تعمیر دستگاه‌های گازسوز، تعمیر ترمز و برق خودرو آموزش می‌بینند و برای هر یک از این رشته‌ها دستگاه‌های مجزا و پیشرفته‌ای درنظر گرفته شده است.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور با اشاره به ثبت‌نام ۱۷۰ هنرجو در این هنرستان برای سال تحصیلی جاری گفت: این ظرفیت در سال‌های آینده افزایش می یابد .

وی از سایر خیران نیشابوری درخواست کرد تا با مشارکت در امر مدرسه‌سازی، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی را فراهم آورند.