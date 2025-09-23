پخش زنده
به منظور سهولت و بهرهگیری از ناوگان عمومی در روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی، همه کرایههای اتوبوسهای درون شهری در همدان امروز رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان گفت: این اقدام با هدف رفت و آمد آسان دانشآموزان، دانشجویان و خانوادهها به مدارس و دانشگاهها انجام میشود.
سیدصادق پورسینا افزود: شهروندان نیز میتوانند در این روز از خدمات رایگان اتوبوسرانی در تمامی خطوط استفاده کنند.
او از همه شهروندان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی، در ارائه خدمات بهتر همکاری کنند.