به منظور سهولت و بهره‌گیری از ناوگان عمومی در روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی، همه کرایه‌های اتوبوس‌های درون شهری در همدان امروز رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان گفت: این اقدام با هدف رفت و آمد آسان دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها به مدارس و دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

سیدصادق پورسینا افزود: شهروندان نیز می‌توانند در این روز از خدمات رایگان اتوبوسرانی در تمامی خطوط استفاده کنند.

او از همه شهروندان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی، در ارائه خدمات بهتر همکاری کنند.